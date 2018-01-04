Из Латвии выдворили двух российских журналистов

Власти Латвии выдворили из страны российских журналистов Ольгу и Анатолия Курлаевых.

Ольга Курлаева — корреспондент ВГТРК — рассказала в эфире телеканала «Россия 24», что утром 4 января к ней в гостиницу пришли сотрудники пограничной службы и объявили, что она должна покинуть страну в течение 24 часов. По данным «России 24», Курлаеву депортируют из-за угрозы национальной безопасности.

Муж Курлаевой — Анатолий, работающий на телеканале «ТВ Центр», был депортирован из Латвии 2 января. По словам Курлаева, в Латвии он находился в частной поездке. Власти страны, по данным «ТВ Центр», объявили Курлаеву, что с 2015 года ему запрещен въезд в Латвию. Ольга Курлаева, в свою очередь, сообщила, что причиной депортации ее мужа также стала угроза национальной безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выдворение Курлаевых, заявила, что «Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы».

Захарова пообещала, что МИД РФ будет «добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов» на депортацию журналистов.