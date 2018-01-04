Индекс РТС вырос до максимума с сентября 2014 года

Индекс РТС, который рассчитывается Московской биржей, в ходе торгов 4 января впервые с осени 2014 года превысил отметку в 1200 пунктов.

По состоянию на 14:51 мск, индекс РТС составлял 1201,99 пункта. Предыдущий раз, напоминают «Ведомости», выше отметки в 1200 пунктов этот индекс поднимался в сентябре 2014 года.

Котировки акций на Московской бирже, сообщает «Интерфакс», растут вслед за основными мировыми фондовыми рынками. Также на российский фондовый рынок, отмечает агентство, отреагировал и на рост мировых цен на нефть. Так, сорт Brent, котировки которой используются при определении цены на российские сорта нефти, на бирже ICE в Лондоне торгуется выше отметки в 67,5 доллара за баррель. Столь дорого нефть не стоила с конца 2014 года.