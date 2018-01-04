Главу Intel заподозрили в продаже акций компании из-за уязвимости процессоров

Глава Intel Брайан Кржанич продал принадлежавший ему значительный пакет акций компании, зная об обнаруженной критической уязвимости процессоров ее производства, пишет Business Insider.

Кржанич в конце ноября продал почти весь принадлежавший ему пакет акций Intel, получив 24 миллиона долларов, сообщает издание. У главы компании осталось лишь 250 тысяч акций — минимум, которым он обязан владеть в соответствии с контрактом.

На момент проведения сделки, указывает Business Insider, руководство Intel уже знало об обнаруженной в процессорах уязвимости. Google, чьи специалисты обнаружили уязвимость, уведомил о ней производителей процессоров, включая Intel, в июне, чтобы дать им время разработать методы защиты. При этом широкую огласку информация об уязвимости получила лишь в начале января.

В свою очередь в компании Intel подчеркнули, что продажа Кржаничем его акций никак не связана с обнаруженной уязвимостью. Сделка, заявил официальный представитель компании, проводилась в рамках заранее утвержденного плана.

При этом Business Insider обращает внимание на тот факт, что план по продаже акций был представлен Кржаничем Комиссии по ценным бумагам и биржам 30 октября, когда Intel уже знала об уязвимости.