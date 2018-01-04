Главу Intel заподозрили в продаже акций компании из-за уязвимости процессоров

Business Insider
15:16, 4 января 2018
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Глава Intel Брайан Кржанич продал принадлежавший ему значительный пакет акций компании, зная об обнаруженной критической уязвимости процессоров ее производства, пишет Business Insider.

Кржанич в конце ноября продал почти весь принадлежавший ему пакет акций Intel, получив 24 миллиона долларов, сообщает издание. У главы компании осталось лишь 250 тысяч акций — минимум, которым он обязан владеть в соответствии с контрактом.

На момент проведения сделки, указывает Business Insider, руководство Intel уже знало об обнаруженной в процессорах уязвимости. Google, чьи специалисты обнаружили уязвимость, уведомил о ней производителей процессоров, включая Intel, в июне, чтобы дать им время разработать методы защиты. При этом широкую огласку информация об уязвимости получила лишь в начале января.

В свою очередь в компании Intel подчеркнули, что продажа Кржаничем его акций никак не связана с обнаруженной уязвимостью. Сделка, заявил официальный представитель компании, проводилась в рамках заранее утвержденного плана.

При этом Business Insider обращает внимание на тот факт, что план по продаже акций был представлен Кржаничем Комиссии по ценным бумагам и биржам 30 октября, когда Intel уже знала об уязвимости.

Представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США возможность проверки сделки [с акциями главы Intel] комментировать отказался (англ.яз.).

Business Insider
О критической уязвимости, обнаруженной в процессорах Intel, 2 января написал блог The Register. Выяснилось, что когда процессор одновременно обрабатывает данные двух приложений (для ускорения работы), одно из них может получать информацию из другого. Этим могут воспользоваться злоумышленники, например, для кражи паролей.
После появления публикаций об уязвимости акции Intel подешевели, потеряв к закрытию торгов 3 января почти 3,5% стоимости.
Компания Intel 3 января опубликовала заявление, в котором подтвердила потенциальную уязвимость, подчеркнув, что она затрагивает не только ее процессоры, но и продукцию других крупных производителей, включая AMD и ARM Holdings. Обновление для устранения уязвимости компании пообещала предоставить пользователям в течение ближайших нескольких дней.
Google, в свою очередь, объявила, что предприняла все необходимые меры защиты от потенциальных атак с использованием обнаруженной уязвимости процессоров. О предпринятых мерах безопасности и выпущенных обновлениях также отчитались Amazon.com и Microsoft.
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