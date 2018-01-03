В Подмосковье пантера загрызла украинца

В Подмосковье черная пантера загрызла мужчину, сообщает Следственный комитет России. По предварительной версии, он собирался покормить животное, когда пантера набросилась на него.

Источник ТАССа сообщает, что погибший мужчина был смотрителем частного зоопарка. По данным «Лайфа», он гражданин Украины.

Как сообщает телеграм-канал Mash, владелец пантеры — бизнесмен Сергей Княгиничев. Он заявил, что погибший приехал с Украины в гости к брату. Смотрителей домашнего зоопарка, по словам Княгиничева, у него нет.

Местные жители рассказали, что не раз жаловались на владельца диких животных.