Член ЦИК рассказал о рекордном количестве желающих стать кандидатами в президенты

Обновление. На заседании 2 января глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что документы о регистрации кандидатами на выборах президента подали 64 человека.

Центральная избирательная комиссия получила почти 60 документов о выдвижении кандидатов на должность президента России. Такое количество в ЦИК наблюдают впервые «за последние годы», заявил член комиссии Евгений Шевченко.

Он заметил, что только 21 кандидат выдвигается от той или иной политической партии. 13 партийных кандидатов уже открыли избирательные счета. Пока официально зарегистрирован кандидатом только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому не надо собирать подписи в свою поддержку.

На сайте ЦИК пока содержатся данные о 24 выдвиженцах. Перед выборами 2012 года документы в ЦИК подали 14 человек, из которых в бюллетень попали пятеро. В 2008 году, когда Владимир Путин не выдвигался в президенты, документы подали 15 человек, из которых зарегистрировали четверых.

Увеличение количества желающих стать кандидатами Шевченко связал с тем, что с 2012 года число подписей, которые необходимо собрать самовыдвиженцам, сократилось с 2 миллионов до 300 тысяч. Для кандидатов от непарламентских партий число необходимых подписей сократили до 100 тысяч.