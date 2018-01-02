Борис Акунин опубликовал первую главу из последнего романа об Эрасте Фандорине
Писатель Борис Акунин опубликовал в своем фейсбуке первую главу из последнего романа о приключениях Эраста Фандорина под названием «Не прощаюсь». Обложку и первые 30 страниц книги Акунин выложил в виде фотографий.
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ФАНДОРИНСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, ...Опубликовано Акунином Чхартишвили 1 января 2018 г.
Действие романа происходит в 1918 году — через год после Октябрьской революции.
«Не прощаюсь» станет 15-й книгой об Эрасте Фандорине (не считая пьесы «Инь и Ян»). Ее выход запланирован на 8 февраля 2018 года — 20-ю годовщину публикации первого романа «Азазель».