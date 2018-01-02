Борис Акунин опубликовал первую главу из последнего романа об Эрасте Фандорине

Писатель Борис Акунин опубликовал в своем фейсбуке первую главу из последнего романа о приключениях Эраста Фандорина под названием «Не прощаюсь». Обложку и первые 30 страниц книги Акунин выложил в виде фотографий.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ФАНДОРИНСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, ... Опубликовано Акунином Чхартишвили 1 января 2018 г.

Действие романа происходит в 1918 году — через год после Октябрьской революции.