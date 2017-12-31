Задержанному за взрыв в петербургском «Перекрестке» предъявили обвинение в теракте

Следственный комитет России
13:32, 31 декабря 2017
Надежный источник

Подозреваемому в совершении взрыва в «Перекрестке» в Санкт-Петербурге 27 декабря предъявлено обвинение в совершении теракта (статья 205 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет.

После взрыва дело было возбуждено по другой статье — «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Мотивом преступления, как заявил Дмитрий Лукьяненко на допросе, была «ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов», которые он посещал.

В СК подтвердили информацию о том, что подозреваемый оставил недалеко от места взрыва флешки с информацией «о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства».

В сообщении также сказано, что задержанный с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере. Ему будет назначено судебно-психиатрическая экспертиза. При этом в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга сказано, что на учете в психоневрологическом диспансере Лукьяненко не состоит.

Дмитрий Лукьяненко арестован на два месяца. «Вину во вменяемых деяниях признал», — сказано в сообщении объединенной пресс-службы. Он намерен обжаловать арест.

Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. В результате пострадали 18 человек, из них девять были госпитализированы. Бомба, начиненная поражающими элементами, была заложена в ячейку камеры хранения.
СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом. На следующий день президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.
30 декабря был задержан подозреваемый — по данным СМИ, это 35-летний Дмитрий Лукьяненко. На оперативном видео, опубликованном «Фонтанкой», он говорит, что устроил взрыв, чтобы рассказать о «школе ДЭИР», которую называет «сектой экстрасенсов».

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