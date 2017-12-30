В Петербурге ранили активиста «Артподготовки». Он в реанимации

Диана Ретинская
10:10, 30 декабря 2017
Требует подтверждения

Утром 28 декабря в Санкт-Петербурге неизвестные напали с ножом на сторонника движения «Артподготовка» (признано экстремистской организацией) 45-летнего Владимира Иванютенко. Об этом в фейсбуке сообщила его соратница Диана Ретинская.

По ее словам, нападение произошло, когда Иванютенко выходил из подъезда. Его якобы сначала оглушили электрошокером, а потом нанесли «много ножевых ранений». «Успел сказать: „НОДовцы“ и потерял сознание», — написала Ретинская.

Ретинская сообщила, что Иванютенко лежит в реанимации городской больницы № 26. Изданию «Медиазона» 29 декабря в больнице подтвердили, что пациент по имени Владимир Иванютенко действительно находится у них в реанимации, но не смогли уточнить информацию о состоянии его здоровья.

«Сегодня он слаб, к нему не пускают. Ножевые ранения сквозные. Печень, селезенка», — написала Ретинская 30 декабря.

«Медузе» в больнице заявили, что состояние Иванютенко удовлетворительное.

Движение «Артподготовка» основано националистом Вячеславом Мальцевым. Он с 2012 года ведет одноименный канал на ютьюбе, на котором критикует российскую власть и Владимира Путина.
В конце октября 2017 года «Артподготовка» была признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Сам Мальцев с июля 2017 года находится за границей.
5 ноября в Москве и других городах России задержали более 400 активистов «Артподготовки»: Мальцев на протяжении нескольких лет говорил, что 5 ноября 2017 года в России должна произойти революция, и предлагал своим сторонникам выйти на улицы.
10 ноября ФСБ задержала шестерых активистов «Артподготовки» по подозрению в подготовке теракта около Кремля.
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