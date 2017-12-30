В Харькове мужчина захватил заложников в отделении «Укрпочты»

Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников и посетителей отделения «Укрпочты» на улице Шевченко в Харькове, написал в фейсбуке советник министра внутренних дел Украины, депутат из фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.

По словам Геращенко, мужчина пришел на почту «с предметом, похожим на пистолет». Изначально он хотел ограбить почтовое отделение, но когда кто-то вызвал полицию, заявил, что берет всех в заложники. В тот момент в здании, кроме него, находились одиннадцать человек, в том числе двоих детей.

Мужчина заявил, что у него есть взрывчатка, которую он готов применить, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на Нацполицию Украины.

Отделение «Укрпочты» оцепила полиция. Захватчик пока не выдвинул никаких требований, сообщает «Интеракс» со ссылкой на начальника Харьковской областной полиции Олега Беха.

К 19.30 по московскому времени полиция освободила троих женщин и двоих детей, сообщил источник агентства «Интерфакс-Украина» в правоохранительных органах. Захватчик продолжает удерживать в здании шестерых мужчин.