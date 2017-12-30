Центризбирком опубликовал первые данные о средствах в избирательных фондах, которые начали формировать некоторые потенциальные кандидаты в президенты.
На данный момент самый большой избирательный фонд у Ксении Собчак — в нем 19,44 миллиона рублей. Из них около 3,7 миллиона Собчак уже израсходовала на сбор подписей.
В фонде Бориса Титова — 10,7 миллиона рублей (потратил 1,9 миллиона на агитационные материалы), Григория Явлинского — 10 миллионов рублей (потратил 1,3 миллиона на сбор подписей), кандидата от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина — 350 тысяч рублей (потратил 220 тысяч на сбор подписей). В избирательном фонде Владимира Жириновского пока 1 рубль 20 копеек; о тратах данных нет.
Откуда поступили деньги в избирательные фонды, в отчете не указано.
По закону
, избирательный фонд кандидата в президенты не должен превышать 400 миллионов рублей. Фонд может формироваться за счет собственных денег кандидата (не больше 10 процентов от общей суммы), средств выдвинувшей его партии (не больше 50 процентов), а также добровольных пожертвований граждан (не больше 1,5 процентов на каждого гражданина) и юридических лиц (не больше 7 процентов на каждое юрлицо).
В интервью «Медузе» Ксения Собчак говорила
, что из своих средств собирается вложить в избирательный фонд максимально возможную по закону сумму — 40 миллионов рублей.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Пока кандидатом в президенты официально зарегистрирован только Владимир Жириновский. Помимо него, без сбора подписей обойдется директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ). Еще 16 кандидатов получили разрешение на сбор подписей, в том числе действующий президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Они должны сдать подписи до 31 января.