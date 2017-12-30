Центризбирком опубликовал первые данные о средствах в избирательных фондах, которые начали формировать некоторые потенциальные кандидаты в президенты.

На данный момент самый большой избирательный фонд у Ксении Собчак — в нем 19,44 миллиона рублей. Из них около 3,7 миллиона Собчак уже израсходовала на сбор подписей.

В фонде Бориса Титова — 10,7 миллиона рублей (потратил 1,9 миллиона на агитационные материалы), Григория Явлинского — 10 миллионов рублей (потратил 1,3 миллиона на сбор подписей), кандидата от партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина — 350 тысяч рублей (потратил 220 тысяч на сбор подписей). В избирательном фонде Владимира Жириновского пока 1 рубль 20 копеек; о тратах данных нет.

Откуда поступили деньги в избирательные фонды, в отчете не указано.