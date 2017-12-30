Ангольский спутник не выходил на связь из-за «нестыковки» российского и французского оборудования

Запущенный с Байконура ангольский спутник «Angosat-1» почти двое суток не выходил на связь из-за проблем с совместимостью российского и французского оборудования на его борту, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«„Angosat“ успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за „нестыковки“ российских и французских регламентов», — сказал источник.

По его словам, проблему решили сотрудники российской ракетно-космической корпорации «Энергия», которая разрабатывала спутник.