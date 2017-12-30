Ангольский спутник не выходил на связь из-за «нестыковки» российского и французского оборудования
Запущенный с Байконура ангольский спутник «Angosat-1» почти двое суток не выходил на связь из-за проблем с совместимостью российского и французского оборудования на его борту, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«„Angosat“ успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за „нестыковки“ российских и французских регламентов», — сказал источник.
По его словам, проблему решили сотрудники российской ракетно-космической корпорации «Энергия», которая разрабатывала спутник.
Первый ангольский космический спутник «Angosat-1» был запущен с Байконура вечером 26 декабря. Утром 27 декабря, вскоре после отделения разгонного блока «Фрегат», спутник перестал передавать телеметрическую информацию.
Вечером 28 декабря источники сообщили агентствам «Интерфакс» и ТАСС, что связь со спутником была установлена. Новая телеметрия показала, что бортовые системы аппарата в норме. Официально эта информация пока не подтверждена.