Выборы президента Либерии выиграл Джордж Веа, единственный обладатель «Золотого мяча» из Африки

Как объявила 28 декабря Национальная избирательная комиссия, после подсчета 98 процентов голосов Веа лидирует с 61,5 процента. Действующий вице-президент Либерии Джозеф Бокай набрал 38,5 процента.

Эти выборы — первая за последние 70 лет передача власти одного демократически избранного правительства другому в этой западноафриканской стране, основанной освобожденным рабами из Америки (англ. яз.).

Джордж Веа сменит на посту президента Либерии 79-летнюю Эллен Джонсон-Серлиф, которая в 2005 году стала первой женщиной на посту президента африканской страны.

Джордж Веа — нападающий, который играл в Европе с конца 1980-х по начало 2000-х. В 1995 году он был признан игроком года по версии ФИФА и получил «Золотой мяч», который тогда присуждали лишь играющим в Европе футболистам. Он до сих пор единственный африканец, получивший эти награды.

Джордж Веа баллотировался на пост президента Либерии в 2005 году, но во втором туре проиграл Эллен Джонсон-Серлиф. В 2011 году он участвовал в выборах как вице-президент, но также проиграл.