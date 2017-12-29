В Краснодаре избили активистов-экологов

Югополис
07:54, 29 декабря 2017
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Обновление. Полиция завела уголовное дело о нападении на активистов по статье 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни), сообщает «Медиазона».

В Краснодаре совершено нападение на активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу». Избиты Виктор Чириков и руководитель организации Андрей Рудомаха.

Заместитель главы «Экологической вахты» Дмитрий Шевченко рассказал агентству «Интерфакс», что из машины активистов похитили компьютеры, видеокамеры и документы.

В нападении участвовали три человека в балаклавах. По словам Шевченко, их будет невозможно опознать.

Адвокат Андрей Аванесян сообщил, что нападавшие били активистов кастетом и использовали баллончики с перцовым газом.

Андрей Рудомаха находится в больнице. По словам активиста Мирослава Вальковича, у него диагностированы ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом основания черепа, перелом костей носа.

Югополис
В сентябре 2016 года «Экологическую вахту по Северному Кавказу» внесли в реестр иностранных агентов. Тогда же на активистов организации было совершено нападение в Адыгее, куда они приехали тушить лесные пожары. Их избили люди в масках с пистолетами, битами и ножами.
Активист «Экологической вахты» Евгений Витишко отсидел срок в колонии за то, что написал «Саня вор» на заборе дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Витишко протестовал против нарушения экологических норм при строительстве объектов к Олимпиаде в Сочи.
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