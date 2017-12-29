В Краснодаре избили активистов-экологов

Обновление. Полиция завела уголовное дело о нападении на активистов по статье 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни), сообщает «Медиазона».

В Краснодаре совершено нападение на активистов «Экологической вахты по Северному Кавказу». Избиты Виктор Чириков и руководитель организации Андрей Рудомаха.

Заместитель главы «Экологической вахты» Дмитрий Шевченко рассказал агентству «Интерфакс», что из машины активистов похитили компьютеры, видеокамеры и документы.

В нападении участвовали три человека в балаклавах. По словам Шевченко, их будет невозможно опознать.

Адвокат Андрей Аванесян сообщил, что нападавшие били активистов кастетом и использовали баллончики с перцовым газом.