ЦБ лишил лицензии банк, попавший под санкции из-за Крыма. Руководители банка исчезли

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северный кредит», который с июня 2017 года находится под санкциями США из-за работы в Крыму. Как говорится в сообщении ЦБ, проверка «выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)».

В конце декабря, по данным ЦБ, временно исполняющий обязанности главы «Северного кредита» подписал договор о приобретении крупного портфеля ценных бумаг. В ходе проверки выяснилось, что у банка нет документов, подтверждающих его права собственности на эти бумаги. ЦБ обвиняет руководство банка в крупномасштабном выводе активов.

25 декабря коллектив «Северного кредита» опубликовал заявление, в котором говорится, что исполняющий обязанности председателя правления банка Сергей Крылов и другие руководители исчезли. Они заняли руководящие посты в банке в 2017 году, когда вошли в число его акционеров.