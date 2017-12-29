ЦБ лишил лицензии банк, попавший под санкции из-за Крыма. Руководители банка исчезли

Банк России
06:42, 29 декабря 2017
Надежный источник

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северный кредит», который с июня 2017 года находится под санкциями США из-за работы в Крыму. Как говорится в сообщении ЦБ, проверка «выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)».

В конце декабря, по данным ЦБ, временно исполняющий обязанности главы «Северного кредита» подписал договор о приобретении крупного портфеля ценных бумаг. В ходе проверки выяснилось, что у банка нет документов, подтверждающих его права собственности на эти бумаги. ЦБ обвиняет руководство банка в крупномасштабном выводе активов.

25 декабря коллектив «Северного кредита» опубликовал заявление, в котором говорится, что исполняющий обязанности председателя правления банка Сергей Крылов и другие руководители исчезли. Они заняли руководящие посты в банке в 2017 году, когда вошли в число его акционеров.

«Северный кредит» занимал 244 место в России по величине активов. Банк зарегистрирован в Вологде, у него есть филиалы в Москве, Ярославле и Симферополе.
22 декабря «Северный кредит» сообщил о техническом сбое в процессинговом центре и введении лимита на снятие наличных в банкоматах — 15 тысяч рублей в сутки. На следующий день эта сумма «в связи с большим наплывом клиентов» была снижена до пяти тысяч рублей. 27 декабря банк отключил свои банкоматы.
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