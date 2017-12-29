При пожаре в многоквартирном доме в Нью-Йорке погибли 12 человек
В Нью-Йорке произошел пожар в многоквартирном доме, погибли 12 человек. Возгорание случилось на первом этаже пятиэтажного здания в Бронксе вечером 28 декабря.
Пожарные отметили, что тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя. Локализовать пожар удалось в течение трех часов. Из здания спасли 12 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.
Одним из погибших стал годовалый ребенок. Очевидцы рассказали, что пожар начался внезапно, а помещения заполнились черным дымом от горящей резины. Причина пожара пока не установлена.
Пожар стал самым крупным в Нью-Йорке по количеству жертв с 1990 года, когда в результате поджога в клубе Happy Land погибли 87 человек.
Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU— FDNY (@FDNY) December 29, 2017