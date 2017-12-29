При пожаре в многоквартирном доме в Нью-Йорке погибли 12 человек

В Нью-Йорке произошел пожар в многоквартирном доме, погибли 12 человек. Возгорание случилось на первом этаже пятиэтажного здания в Бронксе вечером 28 декабря.

Пожарные отметили, что тушение осложнялось сильным ветром, который раздувал пламя. Локализовать пожар удалось в течение трех часов. Из здания спасли 12 человек, четверо из них в тяжелом состоянии.

Одним из погибших стал годовалый ребенок. Очевидцы рассказали, что пожар начался внезапно, а помещения заполнились черным дымом от горящей резины. Причина пожара пока не установлена.

Пожар стал самым крупным в Нью-Йорке по количеству жертв с 1990 года, когда в результате поджога в клубе Happy Land погибли 87 человек.