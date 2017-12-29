Полиция Тегерана объявила, что больше не будет арестовывать женщин за нарушение дресс-кода

Глава полиции Тегерана заявил о решении больше не арестовывать женщин за нарушение сообщает Associated Press со ссылкой на иранские СМИ.

«По решению командования полиции, тех, кто должным образом не соблюдает исламский дресс-код, больше не будут арестовывать», — цитирует генерала Хоссейна Рахими англоязычное издание Tehran Times.

По словам генерала, нарушителей будут отправлять на специальные занятия, организованные полицией.

Многократных нарушителей по-прежнему планируется привлекать к ответственности, передает Associated Press. Кроме того, прежняя политика останется в действии в остальном Иране, пишет агентство.

The Wall Street Journal пишет, что в заявлении Рахими шла речь не только об одежде, а об «исламских ценностях» в принципе. Газета отмечает, что на прошлой неделе за нарушение исламских ценностей в Тегеране были задержаны более 200 человек, которые, отмечая зимнее солнцестояние, танцевали и употребляли алкоголь.