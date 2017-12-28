Запущенный с Байконура ангольский спутник вышел на связь
Специалистам корпорации «Энергия» удалось установить связь со спутником «Angosat-1», с которого вскоре после запуска 26 декабря перестала поступать телеметрическая информация. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС.
«Специалисты РКК „Энергия“ установили связь со спутником, с него получена телеметрия», — сказал собеседник «Интерфакса».
Официально эта информация пока не подтверждена.
Спутник связи «Angosat-1» был разработан ракетно-космической корпорацией «Энергия» для Анголы. Это первый спутник этой страны. Его запустили с Байконура вечером 26 декабря. Вскоре после отделения аппарата от разгонного блока «Angosat-1» перестал передавать телеметрическую информацию.