Запущенный с Байконура ангольский спутник вышел на связь

Специалистам корпорации «Энергия» удалось установить связь со спутником «Angosat-1», с которого вскоре после запуска 26 декабря перестала поступать телеметрическая информация. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС.

«Специалисты РКК „Энергия“ установили связь со спутником, с него получена телеметрия», — сказал собеседник «Интерфакса».

Официально эта информация пока не подтверждена.