Задержанный директор фабрики «Меньшевик»: ко мне пришли с оружием, я оборонялся

Бывший собственник и гендиректор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов заявил, что застрелил охранника Алексея Осипова, так как на него направили оружие. Об этом Аверьянов рассказал на допросе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По словам Аверьянова, к нему 27 декабря пришли несколько посетителей, один из которых достал пистолет. В ответ Аверьянов открыл огонь из карабина «Сайга». В результате Осипов получил смертельное ранение.

Источник агентства добавил, что из карабина Аверьянова стреляли шесть раз, а из пистолета — 15. Вместе с судебным приставом к Аверьянову пришли десять человек.