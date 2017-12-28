Задержан бывший директор фабрики «Меньшевик», который застрелил охранника

Полиция задержала бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который 27 декабря застрелил охранника предприятия. Об этом в ночь на 28 декабря объявили в главном управлении МВД по Москве.

Отмечается, что Аверьянов был задержан на улице Правды — на другом конце города от здания фабрики, которое полдня блокировала полиция в поисках злоумышленника.

МВД не сообщило подробностей задержания Аверьянова, заметив только, что его нашли «на территории организации». Задержанного доставили на допрос в Следственный комитет.

Источник «Интерфакса» рассказал, что Аверьянова задержали на складе бывшей типографии газеты «Правда».