В новгородских магазинах «Лента» заклеили камеры хранения. В петербургских «Перекрестках» их демонтировали

Обновление. Администратор одного из супермаркетов «Перекресток» в Санкт-Петербурге сообщил корреспонденту «Интерфакса», что во всех магазинах сети демонтированы камеры хранения. «Это распоряжение нашей компании», — сказал администратор.

В Новгороде в гипермаркетах «Лента» заклеили скотчем камеры хранения. Это произошло на следующий день после теракта в Санкт-Петербурге, где в одном из магазинов сети «Перекресток» взорвалась бомба, заложенная в камере хранения.

Издание «Новгород.ру» опубликовало фотографии из «Ленты». Администрация магазина предупреждает покупателей, что камеры хранения временно не работают по техническим причинам.