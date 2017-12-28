В Серпухове уволены полицейские, из-за бездействия которых пострадала женщина. Муж отрубил ей кисти рук

Участковый подмосковного отделения полиции «Серпуховское», из-за бездействия которого был причинен тяжелый вред здоровью местной жительницы, уволен из органов МВД России. Кроме того, сообщает пресс-служба МВД, уволен его непосредственный начальник, а также привлечены к дисциплинарной ответственности другие руководители и должностные лица местного управления полиции.

12 декабря в подмосковной полиции рассказали, что в одну из местных больниц была доставлена 25-летняя женщина без кистей обеих рук. В тот же день в правоохранительные органы сдался 26-летний супруг пострадавшей Дмитрий Грачев. Он рассказал, что из ревности вывез жену в лес рядом с деревней Скрылья, пытал и отрубил ей кисти рук, после чего доставил в больницу.

В отношении Грачева возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), предусматривающее до 15 лет тюремного заключения. Подозреваемый арестован.

Вскоре после инцидента выяснилось, что Грачев ранее уже угрожал своей жене и также из ревности вывозил ее в лес, где, приставив нож в горлу, расспрашивал об отношениях с другими мужчинами.

Женщина обращалась по факту этих угроз в полицию, однако участковый неохотно реагировал на заявление и лишь спустя 18 дней ограничился разъяснительной беседой. После этого ГУ МВД по Московской области начало проверку действий полицейского.