Российская ПВО отбила ракетную атаку на сирийскую базу Хмеймим

Российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты, запущенные в сторону базы Хмеймим в сирийской Латакии. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство «Аль-Масдар». Подтверждения от Минобороны России не поступало.

Собеседники агентства рассказали, что ракеты системы залпового огня «Град» были запущены из соседней провинции Идлиб. Два снаряда были сбиты зенитной пушкой и ракетами системы «Панцирь-С1». Еще одна ракета не долетела до базы.

После нападения, как сообщает «Аль-Масдар», российские ВВС нанесли удары по районам, откуда был произведен запуск.