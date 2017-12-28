Российская ПВО отбила ракетную атаку на сирийскую базу Хмеймим
Российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты, запущенные в сторону базы Хмеймим в сирийской Латакии. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство «Аль-Масдар». Подтверждения от Минобороны России не поступало.
Собеседники агентства рассказали, что ракеты системы залпового огня «Град» были запущены из соседней провинции Идлиб. Два снаряда были сбиты зенитной пушкой и ракетами системы «Панцирь-С1». Еще одна ракета не долетела до базы.
После нападения, как сообщает «Аль-Масдар», российские ВВС нанесли удары по районам, откуда был произведен запуск.
В декабре, после объявления о завершении операции в Сирии, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за время боевых действий комплекс «Панцирь-С1» перехватил и уничтожил 16 беспилотников и 53 снаряда реактивных систем залпового огня. Угрожали ли эти снаряды российским базам, не уточнялось.
11 декабря 2017 года президент Владимир Путин объявил, что после двух лет операции по борьбе с террористами в Сирии завершена. Из страны будет выведен основной контингент российских войск, но там сохранят авиабазу Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе.