Навальный обжаловал в Верховном суде отказ ЦИКа зарегистрировать его кандидатом в президенты
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Верховный суд с иском к Центральной избирательной комиссии РФ из-за отказа допустить его до регистрации в качестве кандидата в президенты.
По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, рассмотрение иска назначено на 11:00 30 декабря.
Верховный суд назначил рассмотрение иска Навального к ЦИК на 30 декабря в 11:00. Это конечно хорошо, но не забываем, что суды так же подконтрольны как ЦИК, главное сейчас – #Забастовка избирателей. Распечатайте листовку https://t.co/4Nt8KKoMVP— Ivan Zhdanov (@IoannZH) December 28, 2017
Центризбирком отказался допустить Алексея Навального до выборов из-за судимости. Навальный настаивает, что этот запрет противоречит Конституции РФ. Из-за отказа зарегистрировать его политик призвал сторонников к «забастовке избирателей» и объявил о подготовке всероссийской акции протеста.