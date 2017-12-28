Навальный обжаловал в Верховном суде отказ ЦИКа зарегистрировать его кандидатом в президенты

Иван Жданов
15:43, 28 декабря 2017
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Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Верховный суд с иском к Центральной избирательной комиссии РФ из-за отказа допустить его до регистрации в качестве кандидата в президенты.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, рассмотрение иска назначено на 11:00 30 декабря.

Центризбирком отказался допустить Алексея Навального до выборов из-за судимости. Навальный настаивает, что этот запрет противоречит Конституции РФ. Из-за отказа зарегистрировать его политик призвал сторонников к «забастовке избирателей» и объявил о подготовке всероссийской акции протеста.

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