Леонид Волков вышел на свободу после административного ареста

В Нижнем Новгороде вышел на свободу глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков, которого 1 декабря посадили под административный арест за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Леонида Волкова признали виновным в организации несанкционированного митинга в Нижнем Новгороде в конце сентября (акция в итоге не состоялась). В начале октября суд в Москве арестовал его за эту акцию на 20 суток, но через три дня решение было отменено и отправлено в нижегородский суд. 1 декабря суд в Нижнем Новгороде приговорил Волкова к 30 суткам ареста, из которых были вычтены дни, уже отбытые под арестом.

Леонид Волков руководит предвыборной кампанией Алексея Навального, которая началась в декабре 2016 года. За прошедший год и Волков, и Навальный несколько раз были приговорены к административному аресту за организацию несогласованных акций и призывы к ним.

25 декабря Центризбирком отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России из-за судимости. После этого политик призвал сторонников к «забастовке избирателей» и объявил о подготовке всероссийской акции протеста.