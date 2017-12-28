Гендиректора бывшего рекламного подрядчика московского метро задержали по делу о мошенничестве

Гендиректор бывшего оператора рекламы московского метро «Трейд Компани» Рима Согомонян задержана по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное прокуратурой руководству метрополитена.

Уголовное дело было возбуждено московской полицией после проверки, проведенной прокуратурой, сказано в письме. В пресс-службе метрополитена РБК подтвердили эту информацию.

Договор между московским метро и «Трейд Компани» был расторгнут в начале декабря из-за непредоставления компанией банковской гарантии к началу месяца, как того требовал договор. При этом РБК сообщает, что дело связано с предоставлением компанией метрополитену поддельной гарантии от Сбербанка. Издание пишет, что «Трейд Компани» уже после расторжения договора писал партнерам, что гарантия предоставлена и находится на рассмотрении.

Получить комментарии в «Трейд Компани» изданию не удалось.