Гендиректора бывшего рекламного подрядчика московского метро задержали по делу о мошенничестве

РБК
19:44, 28 декабря 2017
Надежный источник

Гендиректор бывшего оператора рекламы московского метро «Трейд Компани» Рима Согомонян задержана по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное прокуратурой руководству метрополитена. 

Уголовное дело было возбуждено московской полицией после проверки, проведенной прокуратурой, сказано в письме. В пресс-службе метрополитена РБК подтвердили эту информацию.

Договор между московским метро и «Трейд Компани» был расторгнут в начале декабря из-за непредоставления компанией банковской гарантии к началу месяца, как того требовал договор. При этом РБК сообщает, что дело связано с предоставлением компанией метрополитену поддельной гарантии от Сбербанка. Издание пишет, что «Трейд Компани» уже после расторжения договора писал партнерам, что гарантия предоставлена и находится на рассмотрении.

Получить комментарии в «Трейд Компани» изданию не удалось.

Московский метрополитен заключил контракт с «Трейд Компани» в сентябре 2016 года. Условием договора было предоставление раз в год банковской гарантии на 6,5 миллиарда рублей. В 2016 году гарантию предоставил банк «Открытие», который сейчас проходит процедуру санации.
Когда стало известно о расторжении договора метрополитена с «Трейд Компани», в компании заявили, что метрополитен также не выполнил условия договора, предоставив лишь 69 процентов рекламных площадей.
Контракт с предыдущим оператором рекламы в метро, компанией «Авто селл», также был расторгнут досрочно и в одностороннем порядке. Поводом для этого стали задержки выплат. И «Трейд Компани», и «Авто селл» связаны с автохолдингом «Гема» Александра Геллера.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме