За выступление школьника в бундестаге наказали четырех чиновников Нового Уренгоя

Четыре чиновника администрации Нового Уренгоя получили взыскания после выступления ученика местной гимназии Николая Десятниченко в бундестаге. Об этом рассказали в мэрии.

Заммэра по социальным вопросам получил выговор, а заместитель по внутренней политике — предупреждение. Также взыскания получили начальник и заместитель информационно-аналитического управления, какие именно — не уточняется.

В мэрии заметили, что, несмотря на предложение городского департамента образования рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности завуча гимназии № 1 Людмилы Кононенко, ее не уволили.