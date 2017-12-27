За выступление школьника в бундестаге наказали четырех чиновников Нового Уренгоя
Четыре чиновника администрации Нового Уренгоя получили взыскания после выступления ученика местной гимназии Николая Десятниченко в бундестаге. Об этом рассказали в мэрии.
Заммэра по социальным вопросам получил выговор, а заместитель по внутренней политике — предупреждение. Также взыскания получили начальник и заместитель информационно-аналитического управления, какие именно — не уточняется.
В мэрии заметили, что, несмотря на предложение городского департамента образования рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности завуча гимназии № 1 Людмилы Кононенко, ее не уволили.
19 ноября 2017 года Десятниченко в составе российской группы школьников участвовал в мероприятиях в День скорби. Выступая в бундестаге он рассказал историю немецкого солдата, который погиб в советском плену. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать», — сказал Десятниченко.
Фраза о «невинно погибших» вызвала резкую критику российских чиновников, которые потребовали проверить, кто готовил речь школьника.