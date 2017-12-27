Владелец РБК купил «Деловой Петербург»
Группа ЕСН, которой владеет бизнесмен Григорий Березкин, приобрела газету «Деловой Петербург» и ее сайт dp.ru. Сумма сделки не раскрывается по договоренности между продавцом и покупателем.
Как заявил главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков, никаких резких перемен в жизни издания в связи со сменой владельца не планируется.
По данным The Bell, Березкин, которому также принадлежит РБК и издательский дом «Комсомольская правда», выкупил 100 процентов «Делового Петербурга» — 80% у петербургского девелопера «Форт груп», 20% — у шведского медиахолдинга Bonnier.
«Деловой Петербург», как и РБК, был создан в 1993 году, газета стояла у истоков российской бизнес-журналистики. Это ведущее деловое издание Петербурга, с хорошей репутацией, качественным контентом и профессиональной командой. У «Делового Петербурга», как у РБК, премиальная аудитория, хорошая бизнес-модель. Мне газета нравится, и мы видим большой потенциал развития», — прокомментировал сделку Березкин.