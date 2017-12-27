«В России существует „пятая колонна“, которая живет на деньги наших врагов». Рогозин ответил тем, кто критиковал эксперимент с таксой

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что эксперимент по технологии жидкостного дыхания, проведенный на собаке, критиковала «пятая колонна» и «малообразованная публика». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Не секрет, что в России существует „пятая колонна“, которая живет на деньги наших врагов, которая выполняет заказы врага. Это чистая вражеская агентура. Для них российский оборонно-промышленный комплекс и то, что мы делаем, это как серпом, как говорится, по голове, и как ком в горле. Любая ситуация, которая позволяет им поднимать крик и визг, ими, конечно, используется», — заявил вице-премьер.