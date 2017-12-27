«В России существует „пятая колонна“, которая живет на деньги наших врагов». Рогозин ответил тем, кто критиковал эксперимент с таксой

Интерфакс
15:14, 27 декабря 2017
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что эксперимент по технологии жидкостного дыхания, проведенный на собаке, критиковала «пятая колонна» и «малообразованная публика». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Не секрет, что в России существует „пятая колонна“, которая живет на деньги наших врагов, которая выполняет заказы врага. Это чистая вражеская агентура. Для них российский оборонно-промышленный комплекс и то, что мы делаем, это как серпом, как говорится, по голове, и как ком в горле. Любая ситуация, которая позволяет им поднимать крик и визг, ими, конечно, используется», — заявил вице-премьер.

«Наши ученые заслуживают не какие-то там вопли блогеров и прочей малообразованной публики, а заслуживают огромного поощрения и продолжения этих исследований. Я буду на этом настаивать», — сказал Рогозин.

Интерфакс
19 декабря Дмитрий Рогозин и президент Сербии Александр Вучич побывали в созданном по инициативе вице-премьера Фонде перспективных исследований. Во время экскурсии им продемонстрировали технологию жидкостного дыхания. Сотрудник фонда засунул таксу в резервуар с жидкостью, содержащей кислород.
Видеозапись эксперимента вызвала возмущение в интернете: некоторые посчитали, что собаку мучили ради праздного интереса Рогозина и Вучича. Журналистка Ксения Собчак предположила, что ролик может быть расценен как демонстрация жестокого обращения с животными, и пообещала обратиться в прокуратуру по этому поводу.
21 декабря Рогозин заявил, что ему тоже было жалко собаку, и поэтому он еще во время посещения фонда попросил отдать ее ему. «Я понимаю, что такие эксперименты необходимы, но по-человечески переживал за собаку и сразу решил ее забрать себе», — написал вице-премьер в твиттере.

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