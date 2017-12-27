Преступник с фабрики «Меньшевик» скрылся до приезда полиции. Розыск объявлен по всей Москве

В главном управлении МВД по Москве объявили, что не могут найти бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который устроил стрельбу утром 27 декабря.

Полиция проверила всю территорию фабрики, где, как предполагалось, скрывался Аверьянов, но не нашла его. Теперь территория поисков будет расширена.

В МВД полагают, что Аверьянов скрылся еще до того, как вокруг фабрики выставили оцепление.

Поиски Аверьянова продолжаются с 10 утра по Москве, когда первые наряды полиции прибыли на место происшествия. Для поисков Аверьянова в Москве введен план «Сирена».

Обновление. На фабрике полиция нашла карабин «Сайга», из которого, как предполагается, стрелял Аверьянов.