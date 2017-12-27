«Отобрали фабрику, разорили меня». Бывший директор «Меньшевика» рассказал, почему начал стрелять

BFM
08:15, 27 декабря 2017
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Бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов рассказал радиостанции «Business FM», почему начал стрелять по посетителям 27 декабря.

Аверьянов обвинил прокуроров Юго-Восточного округа Москвы в том, что они отобрали у него фабрику. «У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются», — заявил бывший директор «Меньшевика».

Он заявил, что застрелил одного из тех, кто участвовал в отъеме фабрики, так как его «стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием». Ранее сообщалось, что погиб охранник Алексей Костиков (или Осипов). «Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — сказал Аверьянов.

В Следственном комитете сообщили, что по факту стрельбы возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Стрельба на фабрике «Меньшевик» в московском Люблине началась утром 27 декабря, когда туда пришли судебные приставы. Они не пострадали, но сообщалось о нескольких раненых. Полиция не подтвердила первоначальную информацию о захвате заложников на фабрике.
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