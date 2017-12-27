«Отобрали фабрику, разорили меня». Бывший директор «Меньшевика» рассказал, почему начал стрелять

Бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов рассказал радиостанции «Business FM», почему начал стрелять по посетителям 27 декабря.

Аверьянов обвинил прокуроров Юго-Восточного округа Москвы в том, что они отобрали у него фабрику. «У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются», — заявил бывший директор «Меньшевика».

Он заявил, что застрелил одного из тех, кто участвовал в отъеме фабрики, так как его «стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием». Ранее сообщалось, что погиб охранник Алексей Костиков (или Осипов). «Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — сказал Аверьянов.

В Следственном комитете сообщили, что по факту стрельбы возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.