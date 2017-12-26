Умер композитор Владимир Шаинский

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он известен, прежде всего, как автор музыки таких популярных детских песен, как «Голубой вагон», «Песенка мамонтенка», «Чунга-Чанга», «Улыбка», «По секрету всему свету», «АБВГДейка» и многих других.

Музыкальное образование Владимир Шаинский начал получать в школе при Киевской консерватории, где он занимался по классу скрипки. Во время войны в эвакуации учился в Ташкентской консерватории. В 1945 году он поступил Московскую консерваторию имени Чайковского на оркестровый факультет.

Свои первые музыкальные произведения — струнный квартет и симфонию — Владимир Шаинский создал в начале 1960-х. Помимо многочисленных композиций для детской аудитории он написал более 300 популярных песен, исполнявшихся Анной Герман, Людмилой Гурченко, Эдуардом Хилем, Майей Кристалинской, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Софией Ротару, Аллой Пугачевой и другими.