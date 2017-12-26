Счетная палата выявила в 2017 году нарушения на 1,9 триллиона рублей. В два раза больше, чем годом ранее

В 2017 году Счетная палата выявила более 6,5 тысяч нарушений на общую сумму 1,9 триллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

Годом ранее было выявлено 3,9 тысяч нарушений на 965 миллиардов рублей.

Наиболее часто нарушения фиксировались в сфере госзакупок — 2,3 тысячи случаев на общую сумму 118,7 миллиарда рублей.

По сумме лидируют нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности. В этом сегменте Счетная палата обнаружила 586 нарушений на общую сумму 813,5 миллиарда рублей.

В сообщении Счетной палаты подчеркивается, что несмотря на рост общего числа выявленных случаев, число нарушений, «имеющих непосредственное влияние на потери федерального бюджета или несущих риски возникновения ущерба для государства», снижается.