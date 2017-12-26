Путин похвалил правительство за подъем экономики и объяснил рост бедности «внешними ограничениями»

Интерфакс
13:11, 26 декабря 2017
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Президент РФ Владимир Путин связал увеличение числа россиян, живущих за чертой бедности, в том числе с «внешними ограничениями».

«Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том числе внешние ограничения, сделали свое „черное“ дело и количество людей, живущих за этой [ниже прожиточного минимума] чертой, к сожалению, увеличилось», — заявил Путин в ходе встречи с правительством.

Президент подчеркнул, что кабинет министров в сложившейся ситуации «сделал не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того». «По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

В частности, заявил Путин, «уменьшилась зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры. И в целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействиям». «Ощутимый эффект», по мнению президента, дали программы развития импортозамещения и поддержки экспорта.

Путин также сообщил, что в том, что рекордно низкая инфляция в России — заслуга не только Центробанка, но и экономического блока правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство сделает все, чтобы достойно пройти период президентских выборов и пожелал Путину победы.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова 22 декабря сообщила, что за чертой бедности в России живут 20,3 миллиона человек.
По данным Росстата, в январе — ноябре 2017 года уровень реальных доходов населения снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Реальные располагаемые доходы населения снижаются в России четвертый год подряд.
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