Путин похвалил правительство за подъем экономики и объяснил рост бедности «внешними ограничениями»

Президент РФ Владимир Путин связал увеличение числа россиян, живущих за чертой бедности, в том числе с «внешними ограничениями».

«Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том числе внешние ограничения, сделали свое „черное“ дело и количество людей, живущих за этой [ниже прожиточного минимума] чертой, к сожалению, увеличилось», — заявил Путин в ходе встречи с правительством.

Президент подчеркнул, что кабинет министров в сложившейся ситуации «сделал не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того». «По сути вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

В частности, заявил Путин, «уменьшилась зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры. И в целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействиям». «Ощутимый эффект», по мнению президента, дали программы развития импортозамещения и поддержки экспорта.

Путин также сообщил, что в том, что рекордно низкая инфляция в России — заслуга не только Центробанка, но и экономического блока правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство сделает все, чтобы достойно пройти период президентских выборов и пожелал Путину победы.