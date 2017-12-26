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Муса Бажаев продал московский спорткомплекс «Олимпийский» владельцам «Европейского»

Forbes
06:08, 26 декабря 2017
Надежный источник

Группа «Альянс» Мусы Бажаева продала московский спорткомплекс «Олимпийский». Покупателем выступила «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, рассказали в пресс-службе компании.

Сделка была закрыта в декабре 2017 года, но ее сумма не раскрывается. При этом в «Киевской площади» добавили, что планируют инвестировать в «Олимпийский» не менее 300-400 миллионов долларов.

Реконструкция должна начаться в 2019 году, предполагается, что площадь спорткомплекса увеличат в полтора раза за счет преобразования внутреннего пространства. Исторический фасад «Олимпийского» планируют сохранить.

К 2021 году в «Олимпийском» появятся аквапарк, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, кафе, рестораны и парковка на пять тысяч машин. Займется реконструкцией польская APA Wojciechowski, которая уже строит отель в «Зарядье».

«Олимпийский» построили к Олимпиаде-1980. Мэрия Москвы продала 64% акций спорткомплекса структурам Бажаева в 2014 году за 4,7 миллиарда рублей.
Купившая «Олимпийский» компания «Киевская площадь» также владеет торговым центром «Европейский», гостиницей «Украина», океанариумом «Москвариум» и рынками «Садовод», «Москва» и «Южные ворота».
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