Муса Бажаев продал московский спорткомплекс «Олимпийский» владельцам «Европейского»

Группа «Альянс» Мусы Бажаева продала московский спорткомплекс «Олимпийский». Покупателем выступила «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, рассказали в пресс-службе компании.

Сделка была закрыта в декабре 2017 года, но ее сумма не раскрывается. При этом в «Киевской площади» добавили, что планируют инвестировать в «Олимпийский» не менее 300-400 миллионов долларов.

Реконструкция должна начаться в 2019 году, предполагается, что площадь спорткомплекса увеличат в полтора раза за счет преобразования внутреннего пространства. Исторический фасад «Олимпийского» планируют сохранить.

К 2021 году в «Олимпийском» появятся аквапарк, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, кафе, рестораны и парковка на пять тысяч машин. Займется реконструкцией польская APA Wojciechowski, которая уже строит отель в «Зарядье».