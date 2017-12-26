Инициативная группа выдвинула Путина в президенты. Сам он на собрание не приехал
В Москве на ВДНХ в павильоне «Россия — моя история» состоялось собрание инициативной группы избирателей, которое поддержало самовыдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в марте 2018 года. Как сообщает «Интерфакс», решение о выдвижении было принято единогласно.
Сам действующий президент на собрании не присутствовал. Согласно сайту kremlin.ru, 26 декабря Владимир Путин встречался с членами правительства. Кроме того, он пообщался на Соборной площади Кремля с детьми, приехавшими на Общероссийскую елку.
Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на четвертый президентский срок как самовыдвиженец. По закону, для этого должно пройти собрание инициативной группы численностью не менее 500 человек. После этого кандидату для регистрации необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.
Выборы президента назначены на 18 марта 2018 года. Кандидаты-самовыдвиженцы должны успеть подать документы в ЦИК до 7 января.