Инициативная группа выдвинула Путина в президенты. Сам он на собрание не приехал

В Москве на ВДНХ в павильоне «Россия — моя история» состоялось собрание инициативной группы избирателей, которое поддержало самовыдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах в марте 2018 года. Как сообщает «Интерфакс», решение о выдвижении было принято единогласно.

Сам действующий президент на собрании не присутствовал. Согласно сайту kremlin.ru, 26 декабря Владимир Путин встречался с членами правительства. Кроме того, он пообщался на Соборной площади Кремля с детьми, приехавшими на Общероссийскую елку.