Жириновский предложил праздновать День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке

В Государственную думу внесен законопроект, который устанавливает новый день воинской славы в России — День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке. Соавторами документа выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Александр Шерин (ЛДПР).

Отмечать это событие предложено 11 декабря — в день, когда президент Владимир Путин посетил сирийскую авиабазу Хмеймим и объявил о выводе основной части войск из Сирии.