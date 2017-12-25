«Яндекс» перестанет показывать баннеры, которые нельзя закрыть

«Яндекс» с начала февраля откажется от показа рекламы, наиболее сильно раздражающей пользователей. Эта реклама также будет блокироваться в «Яндекс.Браузере» и не будет продаваться на площадках — партнерах «Рекламной сети „Яндекса“».

Под запрет, говорится в распространенном компанией сообщении, попадут в числе прочего рекламные баннеры во весь экран, закрыть которые можно только после обратного отсчета, и рекламное видео со звуком, который включается автоматически.

«Черный список» рекламных форматов составлен на основе рекомендаций ассоциации IAB Russia, которая занимается развитием интерактивной рекламы.