«Яндекс» перестанет показывать баннеры, которые нельзя закрыть

Блог Яндекса
07:29, 25 декабря 2017
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«Яндекс» с начала февраля откажется от показа рекламы, наиболее сильно раздражающей пользователей. Эта реклама также будет блокироваться в «Яндекс.Браузере» и не будет продаваться на площадках — партнерах «Рекламной сети „Яндекса“».

Под запрет, говорится в распространенном компанией сообщении, попадут в числе прочего рекламные баннеры во весь экран, закрыть которые можно только после обратного отсчета, и рекламное видео со звуком, который включается автоматически.

«Черный список» рекламных форматов составлен на основе рекомендаций ассоциации IAB Russia, которая занимается развитием интерактивной рекламы.

Начиная с первой недели февраля 2018 года Яндекс прекращает использование этих форматов на своих площадках, а также будет фильтровать их в Яндекс.Браузере. Это означает, что ни один из перечисленных форматов не будет появляться на сайтах Яндекса и любых ресурсах, открываемых в Яндекс.Браузере. Мы также прекратим продажу таких форматов на площадках-партнерах Рекламной сети Яндекса.

Блог Яндекса
С середины февраля 2018 года блокировать наиболее мешающую пользователям рекламу будет браузер Google Chrome. Под запрет попадут автоматически запускающиеся рекламные видео, баннеры во весь экран и реклама, закрывающаяся лишь после обратного отсчета. Эти рекламные форматы не рекомендует использовать на американском и европейском рынках коалиция «За лучшую рекламу», в которую, в числе прочих, входят Google, Facebook, Microsoft, Procter & Gamble и Unilever.
«Яндекс.Браузер», по данным сервиса Liveinternet, в декабре занимал 9,8% российского рынка на десктопных и мобильных устройствах. Google Chrome лидирует по популярности в России с 55,1% рынка.
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