«Яндекс» перестанет показывать баннеры, которые нельзя закрыть
«Яндекс» с начала февраля откажется от показа рекламы, наиболее сильно раздражающей пользователей. Эта реклама также будет блокироваться в «Яндекс.Браузере» и не будет продаваться на площадках — партнерах «Рекламной сети „Яндекса“».
Под запрет, говорится в распространенном компанией сообщении, попадут в числе прочего рекламные баннеры во весь экран, закрыть которые можно только после обратного отсчета, и рекламное видео со звуком, который включается автоматически.
«Черный список» рекламных форматов составлен на основе рекомендаций ассоциации IAB Russia, которая занимается развитием интерактивной рекламы.
Начиная с первой недели февраля 2018 года Яндекс прекращает использование этих форматов на своих площадках, а также будет фильтровать их в Яндекс.Браузере. Это означает, что ни один из перечисленных форматов не будет появляться на сайтах Яндекса и любых ресурсах, открываемых в Яндекс.Браузере. Мы также прекратим продажу таких форматов на площадках-партнерах Рекламной сети Яндекса.