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Водитель автобуса, сбившего пешеходов в Москве, заявил об отказе тормозов

Следственный комитет России
13:51, 25 декабря 2017
Надежный источник

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на западе Москвы, рассказал на допросе об отказе тормозной системы.

«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Телеканал РЕН в свою очередь, сообщал, что на допросе водитель заявил, что перепутал педали тормоза и газа, после чего запаниковал.

По данным СК, в результате ДТП погибли четыре человека (ранее ГУ МВД по Москве сообщало о пяти погибших), более 10 человек пострадали.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Следственный комитет России
Автобус подмосковного предприятия «Мострансавто» 25 декабря около метро «Славянский бульвар» заехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов, а затем заехал в подземный переход. Все пострадавшие в результате ДТП, сообщали ранее источники «Интерфакса», пешеходы.
В «Мострансавто» сообщили, что управлявший автобусом водитель, 1959 года рождения, «не имел медицинских противопоказаний и был допущен к рейсу, его водительский стаж составляет 20 лет». В «Мострансавто» он работал с 2000 года.
Ранее источники нескольких СМИ сообщили, что в качестве основной версии ДТП рассматривается техническая неисправность. Также не исключено, по их словам, что водитель не справился с управлением. Версия теракта или умышленного наезда, заявили источники, исключается.

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