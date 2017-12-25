Водитель автобуса, сбившего пешеходов в Москве, заявил об отказе тормозов
Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на западе Москвы, рассказал на допросе об отказе тормозной системы.
«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Телеканал РЕН в свою очередь, сообщал, что на допросе водитель заявил, что перепутал педали тормоза и газа, после чего запаниковал.
По данным СК, в результате ДТП погибли четыре человека (ранее ГУ МВД по Москве сообщало о пяти погибших), более 10 человек пострадали.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).