Водитель автобуса, сбившего пешеходов в Москве, заявил об отказе тормозов

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на западе Москвы, рассказал на допросе об отказе тормозной системы.

«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Телеканал РЕН в свою очередь, сообщал, что на допросе водитель заявил, что перепутал педали тормоза и газа, после чего запаниковал.

По данным СК, в результате ДТП погибли четыре человека (ранее ГУ МВД по Москве сообщало о пяти погибших), более 10 человек пострадали.