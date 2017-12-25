В Москве автобус заехал в подземный переход. Пять человек погибли, более 10 пострадали

Обновление: Число погибших в результате аварии автобуса выросло до пяти человек, сообщил источник РИА Новости.

Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции «Славянский бульвар» на западе Москвы. По предварительным данным, погибли четыре человека, 15 получили ранения.

На Славянском бульваре ДТП с автобусом pic.twitter.com/DiGcq6MTl7 — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) December 25, 2017

В пресс-службе ГИБДД сообщили агентству «Москва», что ДТП произошло в районе дома номер 3 по Славянскому бульвару.

По словам источника «Интерфакса», автобус заехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице.

На Славянском бульваре адский ад, автобус улетел с Кутузовского в подземный переход. Я там должен был проходить если б не замешкался дома Скорые, носилки, пожарные Берегите себя Опубликовано Юрием Кибировым 25 декабря 2017 г.

Автобус, въехавший в переход, ходил по маршруту SK (818Э) между метро «Славянский бульвар» и Инновационным центром «Сколково».

В подмосковном «Мострансавто» подтвердили, что в ДТП попал автобус их предприятия, не став уточнять иные подробности.