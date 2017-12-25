В Киеве объявили о начале контроля отпечатков пальцев на границе с Россией

На границе Украины с Россией с 27 декабря начнет действовать система контроля отпечатков пальцев и других биометрических данных. Об этом в своем фейсбуке написал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Сначала система контроля начнет работать «в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами». Полностью контроль на всех пропускных пунктах введут с 1 января 2018 года — россияне должны будут сдавать отпечатки пальцев «и весь комплект биометрических данных», пересекая границу.

Шкиряк заметил, что системы контроля биометрических данных подключены к базам Интерпола и Евросоюза, не уточняя, чем это может грозить россиянам, въезжающим на Украину.