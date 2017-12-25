Можно ли это собрать из LEGO? Партнерский тест

Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах

Instagram
18:28, 25 декабря 2017
Надежный источник

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента России, предложила стать своим доверенным лицом на выборах оппозиционеру Алексею Навальному, которому Центризбирком 25 декабря отказал в регистрации в качестве кандидата.

Собчак заявила, что считает бойкот выборов «неэффективным и вредным методом», который «не только не снизит явку, но [и] увеличит проценты Путина».

«Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», — написала она в инстаграме.

Собчак подчеркнула, что считает недопуск Навального до выборов «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей» 

«Но это лишний раз доказывает нам, что мы все равно должны действовать, не останавливаться и идти на эти выборы. Идти до конца. За каждого из нас, за самого Алексея», — заявила Собчак.

Instagram
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий президент Владимир Путин намерен баллотироваться на четвертый срок. Партия КПРФ, кандидаты от которой на всех выборах в России занимали второе место, решила выдвинуть директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Также в выборах намерены участвовать основатель «Яблока» Григорий Явлинский и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о планах участвовать в выборах в декабре 2016 года и начал активную кампанию, открыв штабы в десятков городов и организовав три общероссийских акции протеста. Центризбирком отказался его зарегистрировать из-за судимости; Навальный призвал бойкотировать выборы.
Ксения Собчак объявила о решении баллотироваться в президенты осенью 2017 года. Она позиционирует себя как кандидат «против всех» и предлагает голосовать за себя тем, кого не устраивает ни один кандидат. В то же время она выступает за объединение на выборах «демократических сил».
Навальный критиковал Собчак за решение участвовать в выборах, заявив, что Кремлю нужен «карикатурный либеральный кандидат». Собчак отрицает какую-либо связь своей кампании с администрацией президента.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме