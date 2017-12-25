Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на пост президента России, предложила стать своим доверенным лицом на выборах оппозиционеру Алексею Навальному, которому Центризбирком 25 декабря отказал в регистрации в качестве кандидата.

Собчак заявила, что считает бойкот выборов «неэффективным и вредным методом», который «не только не снизит явку, но [и] увеличит проценты Путина».

«Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», — написала она в инстаграме.

Собчак подчеркнула, что считает недопуск Навального до выборов «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей»