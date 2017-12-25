Опубликовано видео аварии в Москве: автобус тронулся с места и въехал в подземный переход

Камеры наблюдения, установленные на Славянском бульваре, зафиксировали момент аварии с пассажирским автобусом.

На видео, которое публикует «Лайф», видно, как автобус трогается с места, заезжает на тротуар и въезжает в подземный переход.

В заявлении пресс-службы ГУ МВД по Москве говорится, что «водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход», сообщает «Интерфакс».

В качестве основных версий, говорится в сообщении ГУ МВД, рассматривается техническая неисправность автобуса и то, что водитель не справился с управлением.

Водитель автобуса задержан, его допрашивают, сообщило агентство «Москва».

«Лайф» со ссылкой на связанный с ним телеграм-канал Mash сообщает, что водитель, 58-летний Виктор Тихонов, заявил, что потерял контроль над автобусом. «Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место, — рассказал водитель. — Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше».

Источник РИА Новости в экстренных службах, в свою очередь, сообщил, что рассматриваются две версии ДТП у метро «Славянский бульвар»: автобус или «подрезала» другая машина, или у него отказали тормоза. Другой собеседник агентства подчеркнул, что версия теракта не рассматривается.

В ГУ МВД по Москве также подтвердили, что в результате ДТП погибли пять человек.

По данным источников «Интерфакса», травмы разной степени тяжести получили 13 человек — все они пешеходы.