Компания Theranos получила 100 миллионов долларов инвестиций. Два года назад журналисты разоблачили ее технологию анализа крови

До этого стартап Элизабет Холмс, которую называли самой молодой женщиной-миллиардером, находился, по данным прессы, на грани банкротства.

Как говорится в заявлении Theranos, инвестиции от Fortress пойдут на «создание определенного продукта и достижение промежуточных оперативных целей» (англ. яз.).

Theranos получила известность после того, как ее создательница Холмс объявила о «революционной» технологии получения сразу несколько десятков анализов из одной капли крови. За десять лет работы над технологией Theranos удалось привлечь 900 миллионов долларов инвестиций, а сам стартап оценивался в девять миллиардов долларов.

В 2015 году журналисты узнали, что Theranos практически не использует свои машины для анализа крови, а результаты анализов ненадежны. После проверки деятельности лабораторий компании в них были выявлены нарушения, угрожающие здоровью людей. В итоге журнал Forbes пересмотрел оценку компании, снизив ее более чем в десять раз, а состояние самой Холмс и вовсе обнулил.