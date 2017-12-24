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Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в Женеве по запросу России. И отпустили через 10 минут

Ольга Лаппо
06:37, 24 декабря 2017
Надежный источник

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк вечером 23 декабря был задержан на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России, сообщила в фейсбуке его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — написала Лаппо. Задержание, по ее словам, было связано «со всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне».

Спустя 10 минут Яценюка отпустили, предупредив, что «аналогичная процедура возможна и при вылете», — сообщила Лаппо.

МВД Украины, в свою очередь, заявило, что Интерпол признал запрос России на розыск Яценюка «необоснованным». В связи с этим, говорится в заявлении, опубликованном в фейсбуке ведомства, «никаких официальных препятствий для передвижения» Яценюка со стороны Интерпола не существует.

В 2015 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин тогда заявил, что Яценюк в 1994–1995 годах воевал в Чечне на стороне сепаратистов, непосредственно участвовал в боях с российскими военнослужащими и казни пленных. Яценюк эти обвинения категорически отрицает.
В марте 2017 года суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка. В конце апреля глава украинского МВД Арсен Аваков объявил, что Интерпол отказался объявлять Яценюка в розыск по просьбе России после того, как Украина сообщила факты, свидетельствующие о беспочвенности обвинений в адрес бывшего премьер-министра.
Арсений Яценюк занимал пост премьер-министра Украины в 2014-2016 годах. До этого он в 2007-2008 годах был председателем Верховной Рады, а ранее занимал посты министра экономики и министра иностранных дел.
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