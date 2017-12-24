Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в Женеве по запросу России. И отпустили через 10 минут

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк вечером 23 декабря был задержан на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России, сообщила в фейсбуке его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — написала Лаппо. Задержание, по ее словам, было связано «со всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне».

Спустя 10 минут Яценюка отпустили, предупредив, что «аналогичная процедура возможна и при вылете», — сообщила Лаппо.

МВД Украины, в свою очередь, заявило, что Интерпол признал запрос России на розыск Яценюка «необоснованным». В связи с этим, говорится в заявлении, опубликованном в фейсбуке ведомства, «никаких официальных препятствий для передвижения» Яценюка со стороны Интерпола не существует.