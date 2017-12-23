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В Лондонском зоопарке произошел пожар. Погибла трубкозуб, четыре суриката пропали

BBC News
13:26, 23 декабря 2017
Надежный источник

В Лондонском зоопарке 23 декабря произошел пожар. Учреждение временно закрыто.

В результате пожар погибла трубкозуб по кличке Миша и пропали четыре суриката. 

Пострадали несколько сотрудников зоопарка — четверо отравились угарным газом, двое получили травмы. Один человек госпитализирован.

Причины пожара, который начался около шести утра по местному времени, пока не установлены. Возгорание произошло в детской секции зоопарка и позже распространилось на соседний магазин.

На момент публикации новости огонь был локализован.

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