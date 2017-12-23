В Лондонском зоопарке произошел пожар. Погибла трубкозуб, четыре суриката пропали
В Лондонском зоопарке 23 декабря произошел пожар. Учреждение временно закрыто.
В результате пожар погибла трубкозуб по кличке Миша и пропали четыре суриката.
Пострадали несколько сотрудников зоопарка — четверо отравились угарным газом, двое получили травмы. Один человек госпитализирован.
Причины пожара, который начался около шести утра по местному времени, пока не установлены. Возгорание произошло в детской секции зоопарка и позже распространилось на соседний магазин.
На момент публикации новости огонь был локализован.
London Zoo fire leaves aardvark dead, four meerkats missing, while staff are treated for smoke inhalation https://t.co/NkbM8LQFEV pic.twitter.com/1K9P9AGgC3— AFP London (@afplondon) December 23, 2017