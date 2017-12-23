В Лондонском зоопарке произошел пожар. Погибла трубкозуб, четыре суриката пропали

В Лондонском зоопарке 23 декабря произошел пожар. Учреждение временно закрыто.

В результате пожар погибла трубкозуб по кличке Миша и пропали четыре суриката.

Пострадали несколько сотрудников зоопарка — четверо отравились угарным газом, двое получили травмы. Один человек госпитализирован.

Причины пожара, который начался около шести утра по местному времени, пока не установлены. Возгорание произошло в детской секции зоопарка и позже распространилось на соседний магазин.

На момент публикации новости огонь был локализован.