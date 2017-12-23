На Филиппинах в результате тропического шторма «Тембин» погибли более 130 человек

На Филиппинах в результате наводнения и оползней погибли как минимум 133 человека, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Причиной бедствия стал тропический циклон «Тембин», который обрушился в пятницу на остров Минданао. Скорость ветра в котором достигла 80 километров в час, пишет «Би-би-си».