КПРФ выдвинула в президенты директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина 

КПРФ выдвинула в президенты России директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Такое решение было принято на предвыборном съезде партии.

В ходе тайного голосования большинство делегатов проголосовали за выдвижение Грудинина, а 11 высказались против, сообщает РБК со ссылкой на неназванного собеседника в КПРФ. Сколько всего человек приняли участие в голосовании, не уточняется.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит «высший совет народно-патриотических сил и штаб по избирательной кампании».

23 декабря предвыборные съезды прошли и в других партиях. «Гражданская инициатива» выдвинула Ксению Собчак, которая опубликовала предвыборную программу. Партия малого бизнеса выдвинула своего председателя Юрия Сидорова, Монархическая партия — своего основателя Антона Бакова.