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КПРФ выдвинула в президенты директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина 

РБК
12:54, 23 декабря 2017
Надежный источник

КПРФ выдвинула в президенты России директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Такое решение было принято на предвыборном съезде партии.

В ходе тайного голосования большинство делегатов проголосовали за выдвижение Грудинина, а 11 высказались против, сообщает РБК со ссылкой на неназванного собеседника в КПРФ. Сколько всего человек приняли участие в голосовании, не уточняется.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит «высший совет народно-патриотических сил и штаб по избирательной кампании».

23 декабря предвыборные съезды прошли и в других партиях. «Гражданская инициатива» выдвинула Ксению Собчак, которая опубликовала предвыборную программу. Партия малого бизнеса выдвинула своего председателя Юрия Сидорова, Монархическая партия — своего основателя Антона Бакова.

В начале декабря выдвинуть Павла Грудинина кандидатом в президенты от «лево-патриотических сил» предложил «Левый фронт». Грудинин стал победителем проведенного организацией в интернете голосования.
По информации РБК, Геннадий Зюганов на заседании президиума ЦК КПРФ объяснил свое нежелание баллотироваться, в частности, тем, что ему «не позволяет здоровье».
Выборы президента России пройдут в 2018 году. О намерении участвовать в них заявили, в частности, действующий глава государства Владимир Путин, оппозиционер Алексей Навальный (ЦИК обещает не регистрировать его из-за судимости), основатель «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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