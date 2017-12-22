Владельцы айфонов начали подавать в суд на Apple за намеренное замедление работы их телефонов

В США как минимум семеро владельцев айфонов подали иски к Apple после того, как компания призналась, что намеренно замедляет старые модели iPhone ради продления срока службы батареи.

21 декабря — на следующий день после заявления Apple — коллективный иск против компании подали двое владельцев iPhone 7 из Калифорнии Стефан Богданович и Дакота Спис, пишет издание TMZ. Богданович и Спис заявили, что Apple не спросила у них согласия на замедление работы их айфонов, и потребовали компенсацию ущерба. Размер компенсации в их исковом заявлении не указан.

Также коллективный иск против Apple был подан в Чикаго, сообщает издание Chicago Sun-Times. В качестве истцов выступили пятеро жителей разных штатов, которые владеют айфонами разных моделей, от iPhone 5 до iPhone 7. Они назвали действия Apple «вводящими в заблуждение, аморальными и неэтичными» и заявили, что компания нарушает законы о защите прав потребителей.

Apple пока не прокомментировала поданные против нее судебные иски.