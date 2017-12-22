Словарь цифровых сервисов для бизнесаПартнерская статья

Владельцы айфонов начали подавать в суд на Apple за намеренное замедление работы их телефонов

TMZ
10:31, 22 декабря 2017
Надежный источник

В США как минимум семеро владельцев айфонов подали иски к Apple после того, как компания призналась, что намеренно замедляет старые модели iPhone ради продления срока службы батареи.

21 декабря — на следующий день после заявления Apple — коллективный иск против компании подали двое владельцев iPhone 7 из Калифорнии Стефан Богданович и Дакота Спис, пишет издание TMZ. Богданович и Спис заявили, что Apple не спросила у них согласия на замедление работы их айфонов, и потребовали компенсацию ущерба. Размер компенсации в их исковом заявлении не указан.

Также коллективный иск против Apple был подан в Чикаго, сообщает издание Chicago Sun-Times. В качестве истцов выступили пятеро жителей разных штатов, которые владеют айфонами разных моделей, от iPhone 5 до iPhone 7. Они назвали действия Apple «вводящими в заблуждение, аморальными и неэтичными» и заявили, что компания нарушает законы о защите прав потребителей.

Apple пока не прокомментировала поданные против нее судебные иски.

В середине декабря пользователи Reddit опытным путем выяснили, что на новых версиях iOS айфоны замедляются, но возвращаются к нормальному режиму работы после замены батареи.
20 декабря Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей айфонов на более новых операционных системах iOS. Такая технология работает в iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE. В Apple объяснили, что замедление нужно, чтобы продлить срок работы батареи телефона, которая со временем изнашивается и теряет рабочие качества.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме