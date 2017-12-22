В пабликах «ВКонтакте» начали распространять от имени «Медузы» фейковую новость о смерти Навального
В соцсети «ВКонтакте» вечером 22 декабря появились сообщения о смерти оппозиционера Алексея Навального, распространяемые фейковыми страницами под названием Meduza.
Судя по свидетельствам пользователей, сообщение репостнули десятки сообществ. Среди них были и некоторые официальные сообщества администрации «ВКонтакте», пишет TJ.
В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили «Медузе», что «уязвимость была оперативно устранена» и «все публикации автоматически удалены». «Злоумышленники не могли получить доступ к данным пользователей и сообществ», — заявили представители соцсети.
Сообщения успели распространить сотни пользователей. На момент публикации новости новые записи с текстом первоначального сообщения продолжают появляться.