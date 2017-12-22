В Москве задержали участников «спящей ячейки» ИГ. Двое из них работали дворниками

В московском районе Лианозово задержаны четверо уроженцев Средней Азии — сторонников «Исламского государства», сообщает РБК со ссылкой на источники в центральном аппарате МВД и территориальном отделе полиции. Спецоперация проводилась 21 декабря при поддержке оперативников ФСБ.

Задержанные подозреваются в содействии террористической деятельности. У них изъяты восемь мобильных телефонов, литература экстремистской направленности и «предметы, конструктивно похожие на самодельные взрывные устройства».

Источник в МВД назвал задержанных «спящей ячейкой ИГ» — «это резерв, который в любой момент может реализовать задания своих кураторов по определенному сигналу».

Поимка подозреваемых проводилась после анализа электронных устройств, изъятых у ранее задержанных уроженцев Средней Азии.

По данным «Интерфакса», двое из задержанных были оформлены в местном филиале государственного бюджетного учреждения «Жилищник» и работали дворниками.